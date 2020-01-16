Школярів закликають виростити вдома кристал: деталі конкурсу

В Україні триває конкурс "Кристали", на який можуть податися школярі будь-якого віку. За вирощені в домашніх умовах кристали можна отримати приз. Старші школярі зможуть податись на премію професора Гладишевського.

Конкурс передбачений для школярів 6-12 років, а також з 12-18, пише пресслужба МОН.

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Спочатку відбуватиметься кваліфікація. Молодші учасники подають онлайн-заявки організаторам до 1 лютого. Старша категорія до 20 березня. Окрім практичної роботи над кристалом, старші школярі повинні подати тези наукових досліджень на тему "Кристали та Гаджети". Завдання можна виконувати як українською так і англійською мовами.

Міністерство освіти застерігає школярів вирощувати кристали лише під наглядом дорослих. Інструкції та назви речовин отримають всі зареєстровані учасники.

Вже навесні цього року вирощені кристали треба надіслати на оцінку спеціальному журі.

Детальніше про умови можна дізнатись за посиланням.

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Скільки в Україні загалом школярів?

Всього в українських школах навчаються понад 3 мільйони 800 тисяч учнів.