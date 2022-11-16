Школьники во Львове возвращаются к очной учебе: Садовый рассказал детали
После массированной ракетной атаки России на Украину 15 ноября претерпел изменения и образовательный процесс в нашем государстве. В частности, во Львове школьники сегодня, 16 ноября, учатся дистанционно.
Однако форму обучения учащихся в городе Льва снова меняют. Да, дети возвращаются за парты школ и садиков.
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Когда школьники возвращаются к очной учебе
Мэр Львова Андрей Садовый во время брифинга 16 ноября сообщил , что с завтрашнего дня, 17 ноября, школы и садики города снова будут работать в очном режиме.
Завтра дети должны идти в школу. Сегодня школы и садики работают в дежурном режиме. А с завтрашнего дня – полноценная учеба,
– заметил городской голова Львова.
Садовый подчеркнул, что нужно использовать каждый день.
Как учатся школьники во Львове 16 ноября
- Мэр Львова Андрей Садовый сообщил , что, учитывая сложную ситуацию с электроснабжением, 16 ноября, очного обучения в садах и школах города не будет.
- Если родители не с кем оставить детей, могут отдать их в дежурные группы. Учителя и воспитатели будут работать.
Какая ситуация во Львове
- Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о ситуации в городе по состоянию на 8:00 утра 16 ноября.
- По его словам, возобновили электроснабжение почти во всем городе.
- Подачу воды и отопления возобновили. Вода горячая и холодная.
- На маршруты выехало 57 трамваев и 59 троллейбусов. Еще дополнительно выпущено 15 автобусов, чтобы обеспечить нормальную работу общественного транспорта.
- 30% светофоров в городе уже работает. Не забывайте о правилах дорожного движения и соблюдайте безопасную скорость.
Как сейчас идет обучение в Украине
- Россия массированно атаковала Украину ракетами 15 ноября.
- Через террор агрессора претерпел изменения и процесс обучения в учебных заведениях нашего государства.
- Учебные заведения Киевской области с 16 ноября по конец недели будут работать в дистанционном режиме, сообщили в Киевской ОВА. В случае других изменений в учебном процессе должностные лица будут информировать дополнительно.
- Из-за ракетных атак россиян на Украину 16 ноября все школы Буковины будут работать дистанционно. Будут продолжать в области онлайн-обучения, областные власти решят и сообщат 16 ноября.