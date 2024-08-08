Если не удастся поступить на бюджетные места, можно выбрать обучение на контракте. Сколько стоит год получения образования на педагога, читайте дальше.

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Сколько стоит год обучения на специальности "Среднее образование"

В прошлом году на специальность "Среднее образование" во время вступительной кампании поступило 22 277 заявлений. Заметим при этом, что эта специальность предусматривает несколько десятков специализаций от иностранного языка до трудового обучения. Так, к примеру, самыми популярными среди будущих учителей украинского языка и литературы были такие вузы:

- Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка – 24,665 тысячи гривен (0%);

- Волынский национальный университет имени Леси Украинки – 30,7 тысячи гривен (+12,5%);

- Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова – 21,9 тысячи гривен (0%);

- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 31,1 тысячи гривен (+9,1%);

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- Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 32,89 тысячи гривен (+15%).

Средняя стоимость такого образования в этих университетах составляет около 28 тысяч гривен.

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