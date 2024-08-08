Якщо не вдасться вступити на бюджетні місця, можна обрати навчання на контракті. Скільки коштує рік здобуття освіти на педагога, читайте далі.

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Скільки коштує рік навчання на спеціальності "Середня освіта"

Торік на спеціальність "Середня освіта" під час вступної кампанії надійшло 22 277 заяв. Зауважимо при цьому, що ця спеціальність передбачає кілька десятків спеціалізацій від іноземної мови до трудового навчання. Так, до прикладу, найпопулярнішими серед майбутніх учителів української мови і літератури були такі виші:

• Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка – 24,665 тисячі гривень (0%);

• Волинський національний університет імені Лесі Українки – 30,7 тисячі гривень (+12,5%);

• Український державний університет імені Михайла Драгоманова – 21,9 тисячі гривень (0%);

• Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 31,1 тисячі гривень (+9,1%);

Опановувати перспективний фах за гнучким графіком – це реальність завдяки дистанційному коледжу OPTIMA! Долучайтесь до безплатного вебінару, де можна дізнатись все про вступ і переваги дистанційного навчання. Не пропустіть шанс розпочати успішну кар'єру вже після 9 класу!

• Львівський національний університет імені Івана Франка – 32,89 тисячі гривень (+15%).

Середня вартість такої освіти у цих університетах становить близько 28 тисяч гривень.

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