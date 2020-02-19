Слово за парламентом: Украина и США могут возобновить научное сотрудничество

Украина и США могут возобновить конкурсы двусторонних научных проектов. Планируется, что будут развивать прямые контакты между университетами двух государств.

Соглашение между украинским и американским правительствами должна ратифицировать Верховная Рада Украины, пишет пресс-служба МОН.

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Проект закона, который должен продлить действие соглашения, принят Кабинетом Министров.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад пояснила, что соответствующее соглашение было подписано еще в 2006 году, однако научное сотрудничество между странами так и не оживилось. Однако ситуация должна измениться.

Мы делаем максимум, чтобы украинские ученые интегрировались в международное исследовательское пространство. Для этого важно увеличивать наше присутствие в международных программах и проектах, а также расширять двустороннее сотрудничество,

– рассказала Анна Новосад.

Соглашение предлагают продлить на 5 лет. Предполагается, что будут развиваться прямые контакты в сфере науки, между правительственными структурами, университетами, научно-исследовательскими учреждениями, частными компаниями и различными организациями между Украиной и США.

Какие пункты предусматривает соглашение

обмен научно-технической информацией;

обмен учеными и техническими специалистами;

проведение совместных семинаров и встреч;

подготовка ученых и технических специалистов;

проведение совместных исследований.

По словам чиновницы, совместная научная работа может начаться уже в этом году.

Уже сейчас мы имеем предварительную договоренность о проведении в этом году заседания совместной рабочей группы по вопросам науки и технологий. Там, в частности, будет приниматься решение о старте конкурса двусторонних научных проектов,

– пояснила министр образования Украины.

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Сколько в Украине в целом высших образовательных и научных учреждений?Всего, по словам экс-главы МОН Сергея Квита, в Украине работают 1 776 высших образовательных и научных учреждений.