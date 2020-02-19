Слово за парламентом: Україна та США можуть відновити наукову співпрацю

Україна та США можуть відновити конкурси двосторонніх наукових проєктів. Планується, що розвиватимуть прямі контакти між університетами двох держав.

Угоду між українським та американським урядами має ратифікувати Верховна Рада України, пише пресслужба МОН.

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Проєкт закону, який має продовжити дію угоди, ухвалений Кабінетом Міністрів.

Міністерка освіти та науки України Ганна Новосад пояснила, що відповідна угода була підписана ще у 2006 році, проте наукове співробітництво не між країнами так і не пожвавилось. Проте ситуація повинна змінитись.

Ми робимо максимум, щоб українські науковці інтегрувалися у міжнародний дослідницький простір. Для цього важливо збільшувати нашу присутність у міжнародних програмах та проєктах, а також розширювати двосторонню співпрацю,

– розповіла Ганна Новосад.

Угоду пропонують продовжити на 5 років. Передбачається, що розвиватимуться прямі контакти у сфері науки, між урядовими структурами, університетами, науково-дослідними установами, приватними компаніями та різними організаціями між Україною та США.

Які пункти передбачає угода

обмін науково-технічною інформацією;

обмін науковцями і технічними фахівцями;

проведення спільних семінарів і зустрічей;

підготовка науковців і технічних фахівців;

проведення спільних досліджень тощо.

За словами посадовиці, спільна наукова робота може початись вже цього року.

Уже зараз ми маємо попередню домовленість про проведення цього року засідання спільної робочої групи з питань науки і технологій. Там, зокрема, прийматиметься рішення про старт конкурсу двосторонніх наукових проєктів,

– пояснила міністерка освіти України.

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Скільки в Україні загалом вищих освітніх та наукових установ?Всього, за словами ексочільника МОН Сергія Квіта, в Україні працюють 1776 вищих освітніх та наукових установ.