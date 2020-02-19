Стивен Кинг продал права на экранизацию его произведения украинскому студенту

19-летний украинский студент выкупил права на экранизацию произведения Стивена Кинга "Велотренажер". Сумма договора составляет 1 доллар.

Студента зовут Валентин Лавренюк, пише yabl.ua.

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Парень воспользовался программой американского писателя, который ежегодно предоставляет возможность студентам со всего мира экранизировать свой один короткий рассказ, заплатив при этом всего один доллар.

В этом году счастливчиком стал сын Сергея Лавренюка, генерального продюсера компании Solar Media Entertainment.

Единственное условие – писатель должен увидеть готовую версию фильма до его официального выхода.



Сергей Лавренюк – украинский студент / фото: yabl

Рассказ "Велотренажер" рассказывает о художнике Ричарде Сифкице, который пытается похудеть и ездит на тренажере в подвале своего дома в Нью-Йорке. Однако, чем больше Сифкиц худеет – тем чаще его преследуют странные иллюзии.

Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам, так же как когда-то протянули мне,

– комментирует свою инициативу Стивен Кинг.

В целом в течение всего времени существования такого проекта, студенты со всего мира успели экранизировать 19 коротких рассказов Стивена Кинга. Работа, которую Валентин Лавренюк планирует выпустить до конца года, станет 20.

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