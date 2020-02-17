Стивен Кинг предлагает студентам выкупить права на экранизацию его произведения за смешную сумму

С помощью конкурса Dollar Baby от Стивена Кинга, студенты смогут выкупить права на экранизацию его произведения всего за 1 доллар.

Об инициативе писателя пишет официальный сайт Dollar Baby.

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Я прошу их (студентов – 24 канал) подписать контракт, что фильм не будет распространяться коммерчески без моего согласия,

– говорит Кинг.

Чтобы выиграть эксклюзивное право на экранизацию, нужно выбрать одну из коротких историй на сайте, тогда заплатить 1 американский доллар и ждать ответа.

Единственное условие – писатель должен увидеть готовую версию фильма до его официального выхода.

В общем, в течение всего времени существования такого проекта студенты со всего мира успели экранизировать 19 коротких рассказов Стивена Кинга.



"Женщина в комнате" – свежий рассказ, который был продан за один доллар на экранизацию / фото: Википедия

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В частности, в феврале 2020 года право на адаптацию книги "Женщина в комнате" выиграла российская школьница Диана Костырина.

Также на сайте надо заключить контракт с Кингом перед съемкой.

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