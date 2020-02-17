Стівен Кінг пропонує студентам викупити права на екранізацію його твору за смішну суму
За допомогою конкурсу Dollar Baby від Стівена Кінга, студенти зможуть викупити права на екранізацію його твору всього за 1 долар.
Про ініціативу письменника пише офіційний сайт Dollar Baby.
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Я прошу їх (студентів – 24 канал) підписати контракт, що фільм не буде розповсюджуватися комерційно без моєї згоди,
– говорить Кінг.
Щоб виграти ексклюзивне право на екранізацію, потрібно обрати одну із коротких історій на сайті, тоді заплатити 1 американський долар і чекати на відповідь.
Єдина умова – письменник повинен побачити готову версію фільму до його офіційного виходу.
Загалом, протягом всього часу існування такого проєкту, студенти з усього світу встигли екранізувати 19 коротких оповідань Стівена Кінга.
"Жінка в кімнаті" – свіже оповідання, яке було продано за один долар на екранізацію / фото: Вікіпедія
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Зокрема, у лютому 2020 році право на адаптацію оповідання "Жінка в кімнаті" виграла російська школярка Діана Костиріна.
Також на сайті треба укласти контракт з Кінгом перед зйомкою.
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