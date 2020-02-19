Стівен Кінг продав права на екранізацію його твору українському студенту
19-річний український студент викупив права на екранізацію твору Стівена Кінга "Велотренажер". Сума договору становить 1 долар.
Студента звати Валентин Лавренюк, пише yabl.ua.
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Хлопець скористався програмою американського письменника, який щороку надає можливість студентам з усього світу екранізувати своє одне коротке оповідання, заплативши при цьому всього один долар.
У цьому році щасливчиком став син Сергія Лавренюка, генерального продюсера компанії Solar Media Entertainment.
Єдина умова – письменник повинен побачити готову версію фільму до його офіційного виходу.
Сергій Лавренюк – український студент / фото: yabl
Оповідання "Велотренажер" розповідає про художника Річарда Сіфкіца, який намагається схуднути і їздить на тренажері в підвалі свого будинку в Нью-Йорку. Проте, чим більше Сіфкіц худне — тим частіше його переслідують дивні ілюзії.
Мені подобається, що у мене є можливість протягнути руку допомоги новачкам, так само як колись протягнули мені,
– коментує свою ініціативу Стівен Кінг.
Загалом, протягом всього часу існування такого проєкту, студенти з усього світу встигли екранізувати 19 коротких оповідань Стівена Кінга. Робота, яку Валентин Лавренюк планує випустити до кінця року, стане 20.
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Що відомо про Стівена Кінга
- американський письменник;
- народився у 1947 році в штаті Мен;
- автор понад 200 творів, з яких 50 книг-бестселерів.