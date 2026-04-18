Education.ua проанализировал, что за последние 4 года средняя стоимость обучения в университетах выросла на 60%. Какие специальности являются самыми дорогими и самыми дешевыми, читайте дальше.
Какие специальности самые дорогие?
Ежегодно в рейтинг самых дорогих попадают такие направления как стоматология, медицина, международные отношения и право, ИТ, искусство.
10 самых дорогих специальностей:
- Стоматология – 53 280 гривен;
- Медицина – 51 412 гривны;
- Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство – 48 788 гривен;
- Международные отношения – 48 079 гривен;
- Педиатрия 47 752 – гривны;
- Медицинская психология – 46 028 гривен;
- Международное право – 42 704 гривен;
- Музыкальное искусство – 42 353 гривен;
- Информационные системы и технологии – 40 817 гривен;
- Инженерия программного обеспечения – 40 687 гривен.
Какие специальности самые дешевые?
Самые низкие цены на тех направлениях, которые государство считает критически важными для экономики и восстановления. Среди них – железнодорожный транспорт, машиностроение, металлургия, энергопроизводство и аграрные специальности.
10 самых дешевых специальностей:
- Железнодорожный транспорт – 19 803 гривны;
- Животноводство – 19 814 гривен;
- Машиностроение – 20 649 гривен;
- Организация социокультурной деятельности – 21 120 гривен;
- Водные биоресурсы и аквакультура – 21 187 гривен;
- Электрическая инженерия – 21 391 гривен;
- Садово-парковое хозяйство – 21 399 гривен;
- Металлургия – 21 408 гривен;
- Агроинженерия – 21 730 гривен;
- Энергопроизводство – 21 758 гривен.
Интересно! Директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров озвучил даты вступительной кампании во время брифинге в Медиацентре. По его словам, вступительная кампания продлится с 1 июля по 15 октября. Иностранцы будут иметь время на поступление до 1 ноября.
Как выросла стоимость высшего образования в Украине?
Цены на обучение в украинских вузах растут ежегодно. За 4 года средняя стоимость обучения выросла примерно на 60%:
в 2022 году средняя стоимость обучения составляла 19 171 гривну;
в 2023 году – 21 591 гривну;
в 2024 году – 25 347 гривен;
в 2025 году – 30 798 гривен.
Наиболее резкое повышение произошло именно за последний год.