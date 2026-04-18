Education.ua проанализировал, что за последние 4 года средняя стоимость обучения в университетах выросла на 60%. Какие специальности являются самыми дорогими и самыми дешевыми, читайте дальше.

Какие специальности самые дорогие?

Ежегодно в рейтинг самых дорогих попадают такие направления как стоматология, медицина, международные отношения и право, ИТ, искусство.

10 самых дорогих специальностей:

Стоматология – 53 280 гривен;

Медицина – 51 412 гривны;

Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство – 48 788 гривен;

Международные отношения – 48 079 гривен;

Педиатрия 47 752 – гривны;

Медицинская психология – 46 028 гривен;

Международное право – 42 704 гривен;

Музыкальное искусство – 42 353 гривен;

Информационные системы и технологии – 40 817 гривен;

Инженерия программного обеспечения – 40 687 гривен.

Какие специальности самые дешевые?

Самые низкие цены на тех направлениях, которые государство считает критически важными для экономики и восстановления. Среди них – железнодорожный транспорт, машиностроение, металлургия, энергопроизводство и аграрные специальности.

10 самых дешевых специальностей:

Железнодорожный транспорт – 19 803 гривны;

Животноводство – 19 814 гривен;

Машиностроение – 20 649 гривен;

Организация социокультурной деятельности – 21 120 гривен;

Водные биоресурсы и аквакультура – 21 187 гривен;

Электрическая инженерия – 21 391 гривен;

Садово-парковое хозяйство – 21 399 гривен;

Металлургия – 21 408 гривен;

Агроинженерия – 21 730 гривен;

Энергопроизводство – 21 758 гривен.

Интересно! Директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров озвучил даты вступительной кампании во время брифинге в Медиацентре. По его словам, вступительная кампания продлится с 1 июля по 15 октября. Иностранцы будут иметь время на поступление до 1 ноября.

Как выросла стоимость высшего образования в Украине?

Цены на обучение в украинских вузах растут ежегодно. За 4 года средняя стоимость обучения выросла примерно на 60%:

в 2022 году средняя стоимость обучения составляла 19 171 гривну;

в 2023 году – 21 591 гривну;

в 2024 году – 25 347 гривен;

в 2025 году – 30 798 гривен.

Наиболее резкое повышение произошло именно за последний год.