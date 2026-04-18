Education.ua проаналізував, що за останні 4 роки середня вартість навчання в університетах зросла на 60%. Які спеціальності є найдорожчими і найдешевшими, читайте далі.

Дивіться також Понад 300 тисяч за рік: у якому виші України – найдорожче навчання

Які спеціальності найдорожчі?

Щороку до рейтингу найдорожчих потрапляють такі напрями як стоматологія, медицина, міжнародні відносини і право, ІТ, мистецтво.

10 найдорожчих спеціальностей:

  • Стоматологія – 53 280 гривень;
  • Медицина – 51 412 гривні;
  • Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво – 48 788 гривень;
  • Міжнародні відносини – 48 079 гривень;
  • Педіатрія 47 752 – гривні;
  • Медична психологія – 46 028 гривень;
  • Міжнародне право – 42 704 гривень;
  • Музичне мистецтво – 42 353 гривень;
  • Інформаційні системи та технології – 40 817 гривень;
  • Інженерія програмного забезпечення – 40 687 гривень.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Які спеціальності найдешевші?

Найнижчі ціни на тих напрямах, які держава вважає критично важливими для економіки й відбудови. Серед них – залізничний транспорт, машинобудування, металургія, енерговиробництво й аграрні спеціальності.

10 найдешевших спеціальностей:

  • Залізничний транспорт – 19 803 гривні;
  • Тваринництво – 19 814 гривень;
  • Машинобудування – 20 649 гривень;
  • Організація соціокультурної діяльності – 21 120 гривень;
  • Водні біоресурси та аквакультура – 21 187 гривень;
  • Електрична інженерія – 21 391 гривень;
  • Садово-паркове господарство – 21 399 гривень;
  • Металургія – 21 408 гривень;
  • Агроінженерія – 21 730 гривень;
  • Енерговиробництво – 21 758 гривень.

Цікаво! Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров озвучив дати вступної кампанії під час брифінгу в Медіацентрі. За його словами, вступна кампанія триватиме з 1 липня по 15 жовтня. Іноземці матимуть час на вступ до 1 листопада.

Як зросла вартість вищої освіти в Україні?

Ціни на навчання в українських вишах зростають щороку. За 4 роки середня вартість навчання зросла приблизно на 60%:

  • у 2022 році середня вартість навчання становила 19 171 гривню;

  • у 2023 році – 21 591 гривню;

  • у 2024 році – 25 347 гривень;

  • у 2025 році – 30 798 гривень.

Найбільш різке підвищення відбулося саме за останній рік.