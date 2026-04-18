Education.ua проаналізував, що за останні 4 роки середня вартість навчання в університетах зросла на 60%. Які спеціальності є найдорожчими і найдешевшими, читайте далі.
Які спеціальності найдорожчі?
Щороку до рейтингу найдорожчих потрапляють такі напрями як стоматологія, медицина, міжнародні відносини і право, ІТ, мистецтво.
10 найдорожчих спеціальностей:
- Стоматологія – 53 280 гривень;
- Медицина – 51 412 гривні;
- Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво – 48 788 гривень;
- Міжнародні відносини – 48 079 гривень;
- Педіатрія 47 752 – гривні;
- Медична психологія – 46 028 гривень;
- Міжнародне право – 42 704 гривень;
- Музичне мистецтво – 42 353 гривень;
- Інформаційні системи та технології – 40 817 гривень;
- Інженерія програмного забезпечення – 40 687 гривень.
Які спеціальності найдешевші?
Найнижчі ціни на тих напрямах, які держава вважає критично важливими для економіки й відбудови. Серед них – залізничний транспорт, машинобудування, металургія, енерговиробництво й аграрні спеціальності.
10 найдешевших спеціальностей:
- Залізничний транспорт – 19 803 гривні;
- Тваринництво – 19 814 гривень;
- Машинобудування – 20 649 гривень;
- Організація соціокультурної діяльності – 21 120 гривень;
- Водні біоресурси та аквакультура – 21 187 гривень;
- Електрична інженерія – 21 391 гривень;
- Садово-паркове господарство – 21 399 гривень;
- Металургія – 21 408 гривень;
- Агроінженерія – 21 730 гривень;
- Енерговиробництво – 21 758 гривень.
Цікаво! Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров озвучив дати вступної кампанії під час брифінгу в Медіацентрі. За його словами, вступна кампанія триватиме з 1 липня по 15 жовтня. Іноземці матимуть час на вступ до 1 листопада.
Як зросла вартість вищої освіти в Україні?
Ціни на навчання в українських вишах зростають щороку. За 4 роки середня вартість навчання зросла приблизно на 60%:
у 2022 році середня вартість навчання становила 19 171 гривню;
у 2023 році – 21 591 гривню;
у 2024 році – 25 347 гривень;
у 2025 році – 30 798 гривень.
Найбільш різке підвищення відбулося саме за останній рік.