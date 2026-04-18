Education.ua проаналізував, що за останні 4 роки середня вартість навчання в університетах зросла на 60%. Які спеціальності є найдорожчими і найдешевшими, читайте далі.

Які спеціальності найдорожчі?

Щороку до рейтингу найдорожчих потрапляють такі напрями як стоматологія, медицина, міжнародні відносини і право, ІТ, мистецтво.

10 найдорожчих спеціальностей:

Стоматологія – 53 280 гривень;

Медицина – 51 412 гривні;

Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво – 48 788 гривень;

Міжнародні відносини – 48 079 гривень;

Педіатрія 47 752 – гривні;

Медична психологія – 46 028 гривень;

Міжнародне право – 42 704 гривень;

Музичне мистецтво – 42 353 гривень;

Інформаційні системи та технології – 40 817 гривень;

Інженерія програмного забезпечення – 40 687 гривень.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Які спеціальності найдешевші?

Найнижчі ціни на тих напрямах, які держава вважає критично важливими для економіки й відбудови. Серед них – залізничний транспорт, машинобудування, металургія, енерговиробництво й аграрні спеціальності.

10 найдешевших спеціальностей:

Залізничний транспорт – 19 803 гривні;

Тваринництво – 19 814 гривень;

Машинобудування – 20 649 гривень;

Організація соціокультурної діяльності – 21 120 гривень;

Водні біоресурси та аквакультура – 21 187 гривень;

Електрична інженерія – 21 391 гривень;

Садово-паркове господарство – 21 399 гривень;

Металургія – 21 408 гривень;

Агроінженерія – 21 730 гривень;

Енерговиробництво – 21 758 гривень.

Цікаво! Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров озвучив дати вступної кампанії під час брифінгу в Медіацентрі. За його словами, вступна кампанія триватиме з 1 липня по 15 жовтня. Іноземці матимуть час на вступ до 1 листопада.

Як зросла вартість вищої освіти в Україні?

Ціни на навчання в українських вишах зростають щороку. За 4 роки середня вартість навчання зросла приблизно на 60%:

у 2022 році середня вартість навчання становила 19 171 гривню;

у 2023 році – 21 591 гривню;

у 2024 році – 25 347 гривень;

у 2025 році – 30 798 гривень.

Найбільш різке підвищення відбулося саме за останній рік.