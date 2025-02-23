Чтобы осваивать специальность "Менеджмент" в вузах Украины, студенту придется выложить разную сумму. Она зависит от конкретного ЗВО, информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Сколько стоит изучение "Менеджмента" в вузах

Обучение на контракте может обойтись в разную сумму даже на разных образовательных программах того же вуза.

Заметим, что образовательные программы по менеджменту, которые предлагают вузы в Украине, могут иметь как общий характер (образовательная программа "Менеджмент"), так и определенную специфику (образовательные программы "Бизнес-администрирование", "Менеджмент организаций", "Менеджмент коммерческой деятельности", "Менеджмент информационных технологий", "Коммуникативный менеджмент", "HR-менеджмент" и другие).

Большинство предложений стоимости обучения на этой специальности варьируется от 26 до 46 тысяч гривен в год.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Некоторые высшие учебные заведения предлагают учиться на менеджера несколько дешевле.

Самой низкой является стоимость бакалавриата в Херсонском экономико-правовом институте (14 400 гривен в год), подразделениях Межрегиональной академии управления персоналом: Центральноукраинском институте (14 600 гривен), Харьковском институте (16 000 гривен) и Львовском институте (17 200 гривен), а также в Хортицкой национальной учебно-реабилитационной академии (17 000 гривен).

Самые высокие ценовые предложения по этой специальности имеют Американ юниверсити Киев (321 003 гривен в год) ИТ СТЕП Университет (122 000 грн), Харьковский технологический университет "ШАГ" (110 000 гривен) и Киево-Могилянская академия (68 000 гривен).