Аби опановувати спеціальність "Менеджмент" у вишах України, студентові доведеться викласти різну суму. Вона залежить від конкретного ЗВО, інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Дивіться також Які будуть прохідні бали для вступу в аспірантуру у 2025 році

Скільки коштує вивчення "Менеджменту" у вишах

Навчання на контракті може обійтися у різну суму навіть на різних освітніх програмах того самого вишу.

Зауважимо, що освітні програми з менеджменту, які пропонують виші в Україні, можуть мати як загальний характер (освітня програма "Менеджмент"), так і певну специфіку (освітні програми "Бізнес-адміністрування", "Менеджмент організацій", "Менеджмент комерційної діяльності", "Менеджмент інформаційних технологій", "Комунікативний менеджмент", "HR-менеджмент" та інші).

Більшість пропозицій вартості навчання на цій спеціальності варіюється від 26 до 46 тисяч гривень на рік.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Деякі заклади вищої освіти пропонують навчатися на менеджера дещо дешевше.

Найнижчою є вартість бакалаврату в Херсонському економічно-правовому інституті (14 400 гривень на рік), підрозділах Міжрегіональної академії управління персоналом: Центральноукраїнському інституті (14 600 гривень), Харківському інституті (16 000 гривень) та Львівському інституті (17 200 гривень), а також у Хортицькій національній навчально-реабілітаційній академії (17 000 гривень).

Найвищі цінові пропозиції за цією спеціальністю мають Амерікан юніверсіті Київ (321 003 гривень на рік) ІТ СТЕП Університет (122 000 грн), Харківський технологічний університет "ШАГ" (110 000 гривень) і Києво-Могилянська академія (68 000 гривень).