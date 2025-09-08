А на самых популярных – маркетинг и менеджмент – иногда на 40%. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление президента Киевского авиационного института Ксении Семеновой РБК-Украина.

Сколько стоит обучение в КАИ?

Сейчас, по словам Семеновой, обучение на этих программах стоит 59 тысяч гривен в год. Программа "Международные отношения" для студентов контрактной формы обучения оценивается примерно в 100 тысяч гривен в год.

Президент вуза отметила, что рост стоимости обучения связан с введением индикативной себестоимости, которая определяет минимальные расходы государства на одного студента-бюджетника. Университет не может брать со студентов меньше, чем на него тратит государство. Поэтому цены постепенно росли.

Все же набор студентов на дорогие специальности не уменьшился. Государство предлагает гранты до 32 тысяч гривен, которые полностью или частично покрывают стоимость обучения для тех, кто имеет высокие результаты НМТ.

Что известно об обучении пилотов?

Семенова также рассказала, что отдельно КАИ готовит пилотов гражданской авиации: теоретическая подготовка происходит в Украине, а практическая – в Чехии из-за закрытого украинского воздушного пространства. Стоимость обучения на коммерческого пилота составляет около 30 тысяч евро. Государство пока не финансирует эту подготовку.

Президент киевского вуза также отметила, что университет стремится создать собственный тренинговый центр для авиационного образования, чтобы не зависеть от внешних услуг и обеспечить студентов современными условиями для обучения.

Какие средние зарплаты у преподавателей КАИ?