А на найпопулярніших – маркетинг і менеджмент – подекуди на 40%. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву президентки Київського авіаційного інституту Ксенії Семенової РБК-Україна.

Скільки коштує навчання у КАІ?

Зараз, за словами Семенової, навчання на цих програмах коштує 59 тисяч гривень на рік. Програма "Міжнародні відносини" для студентів контрактної форми навчання оцінюється приблизно у 100 тисяч гривень на рік.

Президентка вишу зазначила, що зростання вартості навчання пов'язане із запровадженням індикативної собівартості, яка визначає мінімальні витрати держави на одного студента-бюджетника. Університет не може брати зі студентів менше, ніж на нього витрачає держава. Тому ціни поступово зростали.

Все ж набір студентів на дорогі спеціальності не зменшився. Держава пропонує гранти до 32 тисяч гривень, які повністю або частково покривають вартість навчання для тих, хто має високі результати НМТ.

Що відомо про навчання пілотів?

Семенова також розповіла, що окремо КАІ готує пілотів цивільної авіації: теоретична підготовка відбувається в Україні, а практична – у Чехії через закритий український повітряний простір. Вартість навчання на комерційного пілота становить близько 30 тисяч євро. Держава наразі не фінансує цю підготовку.

Президентка київського вишу також наголосила, що університет прагне створити власний тренінговий центр для авіаційної освіти, щоб не залежати від зовнішніх послуг і забезпечити студентів сучасними умовами для навчання.

Які середні зарплати у викладачів КАІ?