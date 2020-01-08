Топ-10 событий в 2019 году в сфере украинского образования

Ассоциация инновационного и цифрового образования составила рейтинг самых важных достижений и событий, которые произошли в сфере украинского образования в 2019 году. Новые законы, назначения, проекты и многое другое произошло в прошлом году.

Рейтинг самого важного за весь 2019 год опубликовал на своем сайте Образовательный Хаб города Киева.

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Топ-10 событий в сфере образования в 2019 году

Учитель года



В Украине определили лучшего учителя уже в третий раз / фото: Освитория

На ежегодной церемонии вручения премии Global Teacher Prize лучшим учителем в Украине была признана Наталья Кидалова из Мелитополя.

Проект года

Образовательный проект Украины "Lingva.Skills", в котором украинцы выполнили более 120 миллионов упражнений в июне прошлого года, вошел в топ-10 социальных стартапов стран Восточной Европы.

Исследование года

Впервые за историю существования исследования PISA Украина тоже приняла участие. Исследование показало, что уровень знаний 15-летних школьников оказался хуже (а по математике – значительно хуже) в сравнении с показателями учащихся в странах Организации экономического сотрудничества и развития.

Закон года

Верховная Рада приняла закон № 2299, по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования. По этому закону меняются правила игры для почти всех участников сферы высшего образования.

Назначение года



Анна Новосад вступила в должность 29 августа 2019 года / фото: МОН

Самым важным назначением года было признано назначение Сергея Бабака на должность главы комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций. Еще одним ключевым событием стала смена главы министерства образования и науки Украины – новым министром стала Анна Новосад.

Прорыв года

Правительство приняло постановление, по которому с 1 января 2020 года учителя смогут использовать государственные средства для повышения квалификации и учиться в выбранных ими организациях.

Результат года

Образовательный Хаб города Киева провел 600 тренингов, участие в которых приняли более 10 000 человек всего за 6 месяцев.

Перспектива года

При участии Украинской биржи благотворительности начался сбор средств на создание всеукраинской платформы по изучению украинского языка. Заработать такая платформа должна в течение 2020 года.

Возможность года



До сентября 2019 года выбирать форму образования для ребенка было невозможно / фото: Сихов Медиа

Родители школьников с сентября 2019 года могут сами выбирать форму обучения для своего ребенка. Воспользоваться можно всеми видами индивидуальной формы обучения – семейным (домашним) образованием, экстернатом или педагогическим сопровождением.

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Премьера года

24 канал запустил телевизионное ток-шоу "Образовательные войны". В первом сезоне вышло 5 программ, в которых эксперты дискутируют на контроверсионные образовательные темы.