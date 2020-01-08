Топ-10 подій у 2019 році в сфері української освіти

Асоціація інноваційної та цифрової освіти склала рейтинг найважливіших досягнень та подій, які стались у сфері української освіти у 2019 році. Нові закони, призначення, проєкти та багато іншого сталось у минулому році.

Рейтинг найважливішого за увесь 2019 рік опублікував на своєму сайті Освітній Хаб міста Києва.

До слова: Гончарук озвучив підсумки роботи уряду в 2019 році

Топ-10 подій у сфері освіти у 2019 році

Вчитель року



В Україні визначали найкращого вчителя вже втретє / фото: Освіторія

На щорічній церемонії вручення премії Global Teacher Prize найкращим вчителем в Україні була визнана Наталія Кідалова з Мелітополя.

Проєкт року

Освітній проєкт України "Lingva.Skills", в якому українці виконали понад 120 мільйонів вправ в червні минулого року. Увійшов у топ-10 соціальних стартапів країн Східної Європи.

Дослідження року

Вперше за історію існування дослідження PISA Україна теж взяла участь. Дослідження показало, що рівень знань 15-річних школярів виявився гіршим (а з математики – значно гіршим) у порівнянні із показниками учнів у країнах Організації економічного співробітництва і розвитку.

Закон року

Верховна Рада ухвалила закон № 2299, щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. За цим законом змінюються правила гри для майже усіх учасників сфери вищої освіти.

Призначення року



Ганна Новосад вступила на посаду 29 серпня 2019 року / фото: МОН

Найважливішим призначенням року було визнано призначення Сергія Бабака на посаду очільника комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій. Ще однією ключовою подією стала зміна очільника міністерства освіти та науки України – новою міністеркою стала Ганна Новосад.

Прорив року

Уряд прийняв постанову, за якою з 1 січня 2020 року вчителі зможуть використовувати державні кошти для підвищення кваліфікації та навчатися в обраних ними організаціях.

Результат року

Освітній Хаб міста Києва провів 600 тренінгів, участь в яких взяли понад 10 000 осіб всього за 6 місяців.

Перспектива року

За участі Української біржі благодійності почався збір коштів на створення всеукраїнської платформи з вивчення української мови. Запрацювати така платформа повинна протягом 2020 року.

Можливість року



До вересня 2019 року вибирати форму освіти для дитини було неможливо / фото: Сихів Медіа

Батьки школярів з вересня 2019 року можуть самі вибирати форму шкільного навчання для своєї дитини. Скористатись можна скористатися всіма видами індивідуальної форми навчання – сімейною (домашньою) освітою, екстернатом або педагогічним супроводом.

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Прем’єра року

24 канал запустив телевізійне ток-шоу "Освітні війни". У першому сезоні вийшло 5 програм в яких експерти дискутують на контроверсійні освітні теми.