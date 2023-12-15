Большинство учеников были вынуждены учиться по двум программам: украинской и шведской. В местных школах – очно, в родных – дистанционно.
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Что удивляет украинских родителей в системе образования Швеции
Даже после года пребывания в Швеции украинцы неоднозначно относились к местным учебным заведениям и их программам. В частности, родители переживали, что их детям со временем придется догонять пропущенное в украинских школах.
Социологиня Елена Подгорная рассказала, что учителя в Швеции, в отличие от украинских, не ожидают, что родители будут выполнять домашнее задание вместе с детьми.
Обязательная школьная программа здесь не столь плотно наполнена академическим содержанием, и нет давления на детей. Некоторые родители даже говорят, что их дети в 5 классе в Швеции делают то же, что делали в 1 классе в Украине,
– говорит она.
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Многие украинские родители воспринимают как преимущество отсутствие давления на детей в школе. Они говорят, что дети здесь спокойны и не агрессивны. Все же отмечают, что различия между системами образования и Швеции поразительны.
В то время, когда формируется детская психика, шведская обучающая программа более гибкая и простая. Она не перегружена сверхтяжелой математикой, например,
– рассказывают родители.
Так, дети могут в Швеции больше времени уделять социализации и развитию.
Все же украинские дети устали, ведь "тянут" две учебные программы одновременно.