Большинство учеников были вынуждены учиться по двум программам: украинской и шведской. В местных школах – очно, в родных – дистанционно.

Смотрите также Немцы заметили интересный факт уровня образования беженцев из Украины

Что удивляет украинских родителей в системе образования Швеции

Даже после года пребывания в Швеции украинцы неоднозначно относились к местным учебным заведениям и их программам. В частности, родители переживали, что их детям со временем придется догонять пропущенное в украинских школах.

Социологиня Елена Подгорная рассказала, что учителя в Швеции, в отличие от украинских, не ожидают, что родители будут выполнять домашнее задание вместе с детьми.

Обязательная школьная программа здесь не столь плотно наполнена академическим содержанием, и нет давления на детей. Некоторые родители даже говорят, что их дети в 5 классе в Швеции делают то же, что делали в 1 классе в Украине,

– говорит она.

Смотрите также В провинции Канады Онтарио трагедию Голодомора в Украине будут изучать в школе

Многие украинские родители воспринимают как преимущество отсутствие давления на детей в школе. Они говорят, что дети здесь спокойны и не агрессивны. Все же отмечают, что различия между системами образования и Швеции поразительны.

В то время, когда формируется детская психика, шведская обучающая программа более гибкая и простая. Она не перегружена сверхтяжелой математикой, например,

– рассказывают родители.

Так, дети могут в Швеции больше времени уделять социализации и развитию.

Все же украинские дети устали, ведь "тянут" две учебные программы одновременно.