Більшість учнів були змушені навчатися за двома програмами: українською та швецькою. У місцевих школах – очно, у рідних – дистанційно.

Дивіться також Німці зауважили цікавий факт щодо рівня освіти біженців з України

Що дивує українських батьків у системі освіти Швеції

Навіть після року перебування у Швеції українці неоднозначно ставилися до місцевих навчальних закладів та їхніх програм. Зокрема, батьки переживали, що їхнім дітям згодом доведеться наздоганяти пропущене в українських школах.

Соціологиня Олена Підгорна розповіла, що вчителі у Швеції, на відміну від українських, не очікують, що батьки виконуватимуть домашнє завдання разом з дітьми.

Обов'язкова шкільна програма тут не так щільно наповнена академічним змістом, і немає тиску на дітей. Дехто з батьків навіть говорить, що їхні діти в 5 класі у Швеції роблять те ж, що робили в 1 класі в Україні,

– каже вона.

Дивіться також У провінції Канади Онтаріо трагедію Голодомору в Україні вивчатимуть у школі

Чимало українських батьків сприймає як перевагу відсутність тиску на дітей у школі. Вони кажуть, що діти тут спокійні й неагресивні. Все ж зазначають, що відмінності між системами освіти України й Швеції разючі.

У той час, коли формується дитяча психіка, шведська навчальна програма більш гнучка і проста. Вона не переобтяжена надважкою математикою, наприклад,

– розповідають батьки.

Так, діти можуть у Швеції більше часу приділяти соціалізації та розвитку.

Все ж українські діти втомлені, адже "тягнуть" дві навчальні програми одночасно.