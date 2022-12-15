Директор департамента образования Одесской области Александр Лончак рассказал, что на 1 сентября почти 300 школ работали офлайн и в смешанном формате. При этом более 350 – онлайн, пишет usionline.com.

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Как будут учиться школьники в Одесской области

Директор департамента также добавил, что на сегодняшний день уже почти 400 школ работают очно и в смешанном формате. К тому же, количество таких учебных заведений увеличивается.

На сегодняшний день, по словам Лончака, чиновники областного и городского департамента образования снова проводят опрос среди родителей относительно желаемой формы обучения их детей. Так, после зимних каникул в Одессе хотят количество школ, в которых дети будут учиться очно.

После зимних каникул откроют еще 10 школ, где дети будут учиться офлайн, сообщила директор Одесского образовательного департамента Елена Буйневич.

При этом, если в школе нет хранилища, очное обучение там не будут вводить. Однако, по словам Буйневича, никто не заставляет родителей и детей переходить на очное обучение.

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Как идет обучение в Украине

Как сообщил глава Минобразования Сергей Шкарлет, по состоянию на 13 декабря обучение длится почти в 13 тысячах школ. При этом:

более 8 тысяч школ работают очно и смешанно;

почти 4,6 тысяч – дистанционно.

Также в Украине сейчас работает около 10 тысяч садиков. Там воспитывают около 700 тысяч детей. В частности:

около 5 тысяч работает очно;

почти 3,5 тысячи – онлайн;

более 1,3 тысяч – смешано.

На временно оккупированных территориях размещено более 900 школ и около 930 детских садов.