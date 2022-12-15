Директор обласного департаменту освіти Одещини Олександр Лончак розповів, що станом на 1 вересня майже 300 шкіл працювали офлайн та у змішаному форматі. При цьому понад 350 – онлайн, інформує usionline.com.

Читайте Чи змінять формат навчання школярів Львівщини через негоду

Як вчитимуться школярі на Одещині

Директор департаменту також додав, що на сьогодні вже майже 400 шкіл працюють очно та у змішаному форматі. До того ж кількість таких навчальних закладів збільшується.

На сьогодні, за словами Лончака, чиновники обласного та міського департаменту освіти знову проводять опитування серед батьків щодо бажаної форми навчання їхніх дітей. Так, після зимових канікул в Одесі хочуть кількість шкіл, у яких діти вчитимуться очно.

Після зимових канікул відкриють ще 10 шкіл, де діти вчитимуться офлайн, повідомила директорка Одеського освітнього департаменту Олена Буйневич.

При цьому, якщо у школі немає сховища, очне навчання там не запроваджуватимуть. Однак, за словами Буйневич, ніхто не змушує батьків та дітей переходити на очне навчання.

До теми В одному з облцентрів України учні йдуть на канікули вже 19 грудня і відпочиватимуть місяць

Як триває навчання в Україні

Як повідомив очільник Міносвіти Сергій Шкарлет, станом на 13 грудня навчання триває у майже 13 тисячах шкіл. При цьому:

понад 8 тисяч шкіл працюють очно та змішано;

майже 4,6 тисячі – дистанційно.

Також в Україні зараз працює майже 10 тисяч дитсадків. Там виховують майже 700 тисяч дітей. Зокрема:

близько 5 тисяч працює очно;

майже 3,5 тисячі – онлайн;

понад 1,3 тисячі – змішано.

На тимчасово окупованих територіях розміщено понад 900 шкіл та майже 930 дитячих садків.