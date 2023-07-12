ООН призывает родителей отдавать детей на обучение в местные школы. Польские власти при этом рассматривают возможность введения обязательного посещения школы для детей-беженцев.
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Почему дети-беженцы не посещают польские школы
Так, в конце учебного года школы в Польше посещали всего 22% беженцев среднего школьного возраста. Всего в школы и детсады в соседней стране ходили около 180 тысяч украинских учеников. А 200 – 300 тысяч не учились в местных школах. В ООН при этом предупреждают, что онлайн-образование возможно только как краткосрочное решение. Дети должны быть социализированы.
Среди причин, почему большинство украинских детей не посещают польские школы:
- классы часто переполнены;
- языковой барьер;
- частое перемещение беженцев.
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Посещение школ могут сделать обязательным
Министр образования Польши Пшемислав Чарнек ранее заявлял: в Польше впоследствии могут ввести обязательное зачисление детей-беженцев в местные школы. Даже если дети из Украины не хотят получать образование в местных учебных заведениях.
Мы не можем себе позволить, чтобы несколько сотен тысяч детей из Украины были вне системы образования в год, два или три,
– говорил Чернек.
И добавил тогда, что это правило могут претворить в жизнь уже с начала учебного года – с 1 сентября.