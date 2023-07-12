ООН натомість закликає батьків віддавати дітей на навчання у місцеві школи. Польська влада при цьому розглядає можливість запровадження обов'язкового відвідування школи для дітей-біженців.
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Чому діти-біженці не відвідують польські школи
Так, наприкінці навчального року школи у Польщі відвідували лише 22% біженців середнього шкільного віку. Загалом у школи та дитсадки у сусідній країні ходили близько 180 тисяч українських учнів. А 200 – 300 тисяч не навчалися у місцевих школах. В ООН при цьому попереджають, що онлайн-освіта можлива лише як короткострокове рішення. Діти мають бути соціалізовані.
Серед причин, чому більшість українських дітей не відвідує польські школи, такі:
- класи часто переповнені;
- мовний бар'єр;
- часте переміщення біженців.
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Відвідування шкіл можуть зробити обов'язковим
Міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек раніше заявляв: у Польщі згодом можуть запровадити обов'язкове зарахування дітей-біженців до місцевих шкіл. Навіть якщо діти з України не хочуть здобувати освіту у місцевих навчальних закладах.
Ми не можемо собі дозволити, щоб кілька сотень тисяч дітей з України були поза системою освіти на рік, два чи три,
– казав Чарнек.
І додав тоді, що це правило можуть втілити в життя вже з початку навчального року – з 1 вересня.