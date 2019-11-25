Учителей начальных классов научат, как работать с детьми с особыми потребностями

С 2020 года обязательным пунктом программы повышения квалификации для учителей начальных классов будет инклюзивное обучение. Учителя, которые будут работать в классах с инклюзивным детьми, будут получать надбавку в размере 20%.

Педагоги, которые пройдут обучение смогут работать с детьми, имеющими особые образовательные потребности. Об этом рассказала заместитель министра образования Любомира Мандзий на форуме "Обучение без препятствий: как сделать украинские школы инклюзивными", пишет пресс-служба МОН.

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По словам чиновницы, развивать направление инклюзии надо одинаково активно на центральном и локальном уровне. Также в инклюзивных классах будет официальная должность ассистента учителя.

Без изменения системы, с одним лишь желанием любого министерства, у нас ничего не получится. Поэтому мы будем работать над тем, чтобы наше партнерство (Киева и регионов) было эффективным,

– заявила Любомира Мандзий.

К тому же в государственном бюджете на 2020 год рассчитаны деньги на каждого ученика инклюзивного класса.

В государственном бюджете на 2020 год учтены все дети, которые начали инклюзивное обучение по состоянию на 5 сентября 2019 года. Это уже не та ситуация, которую мы имели в прошлом году. Так же учтены ассистенты учителей и инклюзивные классы,

– добавила заместитель министра.

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Сколько в Украине инклюзивных школ?

603 инклюзивно-ресурсных центра работают в Украине в 2019 году;

96 заведений с инклюзивным образованием планируют создать дополнительно до конца 2020 года.

Что такое инклюзивное образование?

Это образование для детей с различными формами инвалидности. В Украине около миллиона школьников с инвалидностью, однако лишь 7% школ имеют достаточные условия и оборудование для работы с ними.