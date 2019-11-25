Вчителів початкових класів навчать, як працювати з дітьми з особливими потребами

З 2020 року обов’язковим пунктом програми підвищення кваліфікації для вчителів початкових класів буде інклюзивне навчання. Вчителі, які працюватимуть в класах з інклюзивними дітьми, матимуть надбавку в розмірі 20%.

Педагоги, які пройдуть навчання зможуть працювати з дітьми, що мають особливі освітні потреби. Про це розповіла заступниця міністра освіти Любомира Мандзій на форумі "Навчання без перешкод: як зробити українські школи інклюзивними", пише пресслужба МОН.

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За словами посадовиці, розвивати напрям інклюзії треба однаково активно на центральному та локальному рівні. Також в інклюзивних класах буде офіційна посада асистента вчителя.

Без зміни системи, з одним лише бажанням будь-якого міністерства, в нас нічого не вийде. Тож ми працюватимемо над тим, щоб наше партнерство (Києва та регіонів) було ефективним,

– заявила Любомира Мандзій.

До того ж в державному бюджеті на 2020 рік розраховані гроші на кожного учня інклюзивного класу.

В державному бюджеті на 2020 рік враховано всіх дітей, які почали інклюзивне навчання станом на 5 вересня 2019 року. Це вже не та ситуація, яку ми мали торік. Так само враховано асистентів вчителів та інклюзивні класи,

– додала заступниця міністра.

Детальніше про інклюзію: Інклюзивна освіта: як це працює за кордоном і в Україні

Скільки в Україні інклюзивних шкіл?

603 інклюзивно-ресурсні центри працюють в Україні у 2019 році;

96 закладів з інклюзивною освітою планують створити додатково до кінця 2020 року.

Що таке інклюзивна освіта?Це освіта для дітей з різними формами інвалідності. В Україні близько мільйона школярів з інвалідністю, проте лише 7% шкіл мають достатні умови та обладнання для роботи з ними.