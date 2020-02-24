Учителя будут подбирать учебники, которые будут печатать для третьеклассников: детали

До 12 марта учителя будут отбирать учебники для третьего класса, которые будут печататься за государственные средства. Минобразования поможет уберечь учителей от давления.

О проблеме касательно печати учебников рассказала Министер образования Анна Новосад, пишет пресс-служба МОН.

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По словам руководителя министерства, во время отбора учебников для печати директора и управленцы часто давят на учителей. Чтобы предотвратить такие случаи, педагоги смогут звонить на горячую линию образовательного омбудсмена.

Предыдущие годы, когда МОН только внедрило систему отбора учебников учителями, появлялись единичные сигналы, что на учителей давят директора и управление образования. Это недопустимо. Именно поэтому в этом году мы объединяем усилия МОН, ИМЗО и образовательного омбудсмена для борьбы с этим явлением,

– подчеркнула Новосад.

Если в офис будут поступать звонки, то заявка от школы будет подвергнута сомнению.

Для обеспечения прозрачности процедуры, решение педсовета будут публиковать на сайтах школ. Тогда их обобщат и примут решение. Также в ведомстве сейчас работают над автоматизацией процесса отбора учебников.

Как будет происходить процесс отбора учебников в 2020 году

учителя знакомятся с учебниками, обсуждают их;

педагогический совет утверждает решение учителей;

школа заполняет форму относительно результатов отбора учебников в ДГИСО (Государственная информационная система образования), которая автоматически направляет информацию ИМЗО и МОН.

У учителей есть возможность пожаловаться на проявления давления от руководства по номерам телефонов: 044-248-17-50 или 380 95 143-87-26.

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Сколько в Украине в целом учителей?

Всего в украинских средних учебных заведениях работают более 400 тысяч педагогов.