Мем с Киану Ривзом в учебнике по истории оказался там не случайно – автор

Автор учебника "Всемирная история 10 класс" объяснил каким образом на фото 1932 года "Обед на небоскребе" взялся мем "Печальный Киану" с известным актером Киану Ривзом. Оказалось, что это не произошло ошибочно.

Автор хотел проверить бдительность учителей и учеников, об этом Игорь Щупак сообщил на своей странице в фейсбук.

Подробнее об этом: Киану Ривз в виде мема оказался в учебнике Всемирной истории

Когда дизайнер учебника, который совместно со мной подбирал фотографию, показал мне страницу с фотографией, "дополненной" Киану Ривзом, – я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Однако потом предложил оставить ее,

– пишет автор учебника.

По его словам, в учебниках по истории часто появляются подобные "проверки" на внимательность. В частности мем с Киану Ривзом заметили аж через два года после выхода книги из печати.



"Грустный Киану" первый справа / Скриншот

Книга прошла сертификацию от министерства и была рекомендована к использованию в школах.

Мечтаю о том, чтобы ученики больше играли в обучающие компьютерные игры, внимательно рассматривали иллюстрации в учебнике и смотрели обучающие видео,

– объяснил свою мотивацию Игорь Щупак.

К слову: Украинские учебные заведения могут бесплатно получить книги на английском

Кто заметил мем с Киану Ривзом?

Первым обработанную фотографию на своей странице опубликовал пользователь Twitter под ником Тремба. После этого, в сети массово начали обсуждать курьезную новость.