Мем с Киану Ривзом в учебнике по истории оказался там не случайно – автор
Автор учебника "Всемирная история 10 класс" объяснил каким образом на фото 1932 года "Обед на небоскребе" взялся мем "Печальный Киану" с известным актером Киану Ривзом. Оказалось, что это не произошло ошибочно.
Автор хотел проверить бдительность учителей и учеников, об этом Игорь Щупак сообщил на своей странице в фейсбук.
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Когда дизайнер учебника, который совместно со мной подбирал фотографию, показал мне страницу с фотографией, "дополненной" Киану Ривзом, – я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Однако потом предложил оставить ее,
– пишет автор учебника.
По его словам, в учебниках по истории часто появляются подобные "проверки" на внимательность. В частности мем с Киану Ривзом заметили аж через два года после выхода книги из печати.
"Грустный Киану" первый справа / Скриншот
Книга прошла сертификацию от министерства и была рекомендована к использованию в школах.
Мечтаю о том, чтобы ученики больше играли в обучающие компьютерные игры, внимательно рассматривали иллюстрации в учебнике и смотрели обучающие видео,
– объяснил свою мотивацию Игорь Щупак.
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Кто заметил мем с Киану Ривзом?
Первым обработанную фотографию на своей странице опубликовал пользователь Twitter под ником Тремба. После этого, в сети массово начали обсуждать курьезную новость.