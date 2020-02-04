Мем з Кіану Рівзом в підручнику з історії опинився там не випадково – автор
Автор підручника "Всесвітня історія 10 клас" пояснив, яким чином на фото 1932 року "Обід на хмарочосі" взявся мем "Сумний Кіану" з відомим актором Кіану Рівзом. Виявилось, що це не сталось помилково.
Автор хотів перевірити пильність вчителів та учнів, про це Ігор Щупак повідомив на своїй сторінці у фейсбук.
Детальніше про це: Кіану Рівз у вигляді мема опинився в підручнику Всесвітньої історії
Коли дизайнер підручника, який спільно зі мною підбирав світлину, показав мені сторінку зі світлиною, "доповненою" Кіану Рівзом, – я спочатку не побачив цієї маленької фігурки. Проте потім запропонував залишити її,
– пише автор підручника.
За його словами, в підручниках з історії часто з`являються подібні "перевірки" на уважність. Зокрема мем з Кіану Рівзом помітили аж через два роки після виходу книги з друку.
"Сумний Кіану" перший праворуч / Скріншот
Книга пройшла сертифікацію від міністерства та була рекомендована до використання у школах.
Мрію про те, щоб учні більше грали в навчальні комп'ютерні ігри, уважно розглядали ілюстрації підручнику та дивилися навчальні відео,
– пояснив свою мотивацію Ігор Щупак.
До слова: Українські навчальні заклади можуть безкоштовно отримати книги англійською
Хто помітив мем з Кіану Рівзом?Першим оброблену світлину на своїй сторінці опублікував користувач Twitter під ніком Тремба. Після цього, в мережі масово почали обговорювати курйозну новину.