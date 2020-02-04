У підручнику Всесвітньої історії знайшли Кіану Рівза, який обідає на хмарочосі

Відома світлина "Обід на хмарочосі" набула нових "фарб" у підручнику з історії за 10 клас.

На сайтах, де можна завантажити або переглядати онлайн підручник з історії, на сторінці 58 знайшли Кіану Рівза, який сидить поруч із будівельниками на поперечній балці.

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Автор книги – кандидат історичних наук і директор Українського інституту вивчення Голокосту Ткума Ігор Щупак. Український освітянський видавничий центр "Оріон" не помітив помилку і тепер 10-класники мають підручники із Кіану Рівзом.



Підручник зі Всесвітньої історії з Кіану Рівзом / Скріншот



Кіану Рівз на відомій світлині / Скріншот



Кіану Рівз – оригінальне фото / Фото: variat



Орігінал світлини "Обід на хмарочосі" / Фото: isgbys

Що відомо про фото "Обід на хмарочосі"? Світлина була зроблена у 1932 році Чарльзом Клайдом Ебетсом під час будівництва RCA Building (у 1986 році перейменовано в "Дженерал Електрик Білдінг").



На фото зафіксовано обід 11 робітників, які сидять на балці звісивши ноги на рівні 69 поверху (понад 200 метрів).



Фото опублікували 2 жовтня 1932 року у недільному додатку до New York Herald Tribune.