24 канал техно lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Likar покер
more

В учебнике Всемирной истории нашли Киану Ривза, который обедает на небоскребе

56 Читати новину українською
"Обед на небоскребе" 1932 год / isgbys.com

Известная фотография "Обед на небоскребе" приобрела новые "краски" в учебнике по истории за 10 класс.

На сайтах, где можно скачать или просматривать онлайн учебник по истории, на странице 58 нашли мем с грустным Киану Ривзом, который сидит рядом со строителями на поперечной балке.

Читайте также: У украинских школьников появятся электронные учебники

Автор книги – кандидат исторических наук и директор Украинского института изучения Холокоста Ткума Игорь Щупак. Украинский образовательный издательский центр "Орион" не заметил ошибку и теперь 10 классники имеют учебники с Киану Ривзом.

підручник з історії
Учебник по Всемирной истории с грустным Киану Ривзом / Скриншот

Кіану Рівз
Киану Ривз на известной фотографии / Скриншот

Кіану Рівз
Киану Ривз – оригинальное фото / Фото: variat

Оригінал
Оригинал фотографии "Обед на небоскребе" / Фото: isgbys

Что известно про фото "Обед на небоскребе"?
Фотография была сделана в 1932 году Чарльзом Клайдом Эбетсом во время строительства RCA Building (в 1986 году переименованного в "Дженерал Электрик Билдинг").

На фото зафиксирован обед 11 рабочих, которые сидят на балке свесив ноги на уровне 69 этажа (более 200 метров).

Фото опубликовали 2 октября 1932 года в воскресном приложении к New York Herald Tribune.

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Учеба Книги Школа
Укрзализныця возобновила продажу железнодорожных билетов по студенческим билетам
3 февраля
2895
Залиште відгук