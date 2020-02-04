В учебнике Всемирной истории нашли Киану Ривза, который обедает на небоскребе

Известная фотография "Обед на небоскребе" приобрела новые "краски" в учебнике по истории за 10 класс.

На сайтах, где можно скачать или просматривать онлайн учебник по истории, на странице 58 нашли мем с грустным Киану Ривзом, который сидит рядом со строителями на поперечной балке.

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Автор книги – кандидат исторических наук и директор Украинского института изучения Холокоста Ткума Игорь Щупак. Украинский образовательный издательский центр "Орион" не заметил ошибку и теперь 10 классники имеют учебники с Киану Ривзом.



Учебник по Всемирной истории с грустным Киану Ривзом / Скриншот



Киану Ривз на известной фотографии / Скриншот



Киану Ривз – оригинальное фото / Фото: variat



Оригинал фотографии "Обед на небоскребе" / Фото: isgbys

Что известно про фото "Обед на небоскребе"?

Фотография была сделана в 1932 году Чарльзом Клайдом Эбетсом во время строительства RCA Building (в 1986 году переименованного в "Дженерал Электрик Билдинг").



На фото зафиксирован обед 11 рабочих, которые сидят на балке свесив ноги на уровне 69 этажа (более 200 метров).



Фото опубликовали 2 октября 1932 года в воскресном приложении к New York Herald Tribune.