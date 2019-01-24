У украинских школьников появятся электронные учебники

В Украине ученики и учителя получат электронные версии бумажных учебников в формате pdf. Также государство обеспечит школу электронными учебниками, которые не имеют печатных аналогов и учебниками с аудиосопровождением.

В пресс-службе Министерства образования и науки Украины отметили, что такую норму предусматривает Закон "Об образовании".

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"Теперь правительство приняло порядок, которым определяется конкретный механизм. Доступ к е-учебникам, право использования которых приобрела государство, ученики и учителя будут получать через Национальную образовательную электронную платформу", – пояснила министр образования Лилия Гриневич.

Бесплатные электронные учебники получат учащиеся школ и профессионально-технических училищ, студенты колледжей, техникумов и заведения профессиональной передвысшего образования. Учителей также обеспечат электронной учебно-методической литературой.

Напомним, что в 2019 году выпускные экзамены в форме внешнего независимого оценивания будут сдавать только ученики 11-х классов и студенты колледжей и техникумов. Зато ученики 9-х классов, как и в предыдущие годы, будут сдавать экзамены в письменной форме – не ВНО.