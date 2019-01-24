В українських школярів з'являться електронні підручники

В Україні учні та вчителі отримають електронні версії паперових підручників у форматі pdf. Також держава забезпечить школу електронними підручниками, які не мають друкованих аналогів та підручниками з аудіосупроводом.

У прес-службі Міністерства освіти і науки України зазначили, що таку норму передбачає Закон "Про освіту".

Читайте також: Цькування вчителів в Україні: чи зможе новий закон про булінг захистити педагогів

"Тепер уряд прийняв порядок, яким визначається конкретний механізм. Доступ до е-підручників, право використання яких придбала держава, учні та вчителі отримуватимуть через Національну освітню електронну платформу", – пояснила міністр освіти Лілія Гриневич.

Безкоштовні електронні підручники отримають учні шкіл і професійно-технічних училищ, студенти коледжів, технікумів і заклади фахової передвищої освіти. Вчителів також забезпечеть електронною навчально-методичною літературою.

Нагадаємо, що у 2019 році випускні іспити у формі зовнішнього незалежного оцінювання складатимуть лише учні 11-х класів та студенти коледжів і технікумів. Натомість учні 9-х класів, як і в попередні роки, складатимуть іспити у письмовій формі – не ЗНО.