Вчителі підбиратимуть підручники, які друкуватимуть для третьокласників: деталі

До 12 березня вчителі відбиратимуть підручники для третього класу, які друкуватимуться за державний кошт. Міносвіти допоможе вберегти вчителів від тиску.

Про проблему щодо друку підручників розповіла міністерка освіти Ганна Новосад, пише пресслужба МОН.

До слова: Мем з Кіану Рівзом в підручнику з історії опинився там не випадково – автор

За словами очільниці міністерства, під час відбору підручників для друку, директори та управлінці часто тиснуть на вчителів. Щоб запобігти таким випадкам, педагоги зможуть телефонувати на гарячу лінію освітнього омбудсмена.

Попередні роки, коли МОН тільки впровадило систему відбору підручників учителями, з’являлись непоодинокі сигнали, що на вчителів тиснуть директори та управління освіти. Це неприпустимо. Саме тому цього року ми об’єднуємо зусилля МОН, ІМЗО та освітнього омбудсмена для боротьби з цим явищем,

– підкреслила Новосад.

Якщо до офісу надходитимуть дзвінки, то заявка від школи буде піддана сумніву.

Для забезпечення прозорості процедури, рішення педради публікуватимуть на сайтах шкіл. Тоді їх узагальнять і прийматимуть рішення. Також у відомстві зараз працюють над автоматизацією процесу відбору підручників.

Як відбуватиметься процес відбору підручників у 2020 році

вчителі ознайомлюються з підручниками, обговорюють їх;

педагогічна рада затверджує рішення вчителів;

школа заповнює форму щодо результатів відбору підручників у ДІСО (Державна інформаційна система освіти), яка автоматично надсилає інформацію ІМЗО та МОН.

У вчителів є можливість поскаржитись на прояви тиску від керівництва за номерами телефонів: 044-248-17-50 або 380 95 143-87-26.

Читайте також: Уряд виділив додаткові гроші на Нову українську школу: сума

Скільки в Україні загалом вчителів?Всього в українських середніх закладах освіти працюють понад 400 тисяч педагогів.