Учителя начальной школы будут сдавать тест для получения сертификата: детали

Сегодня, 31 октября, состоится всеукраинская сертификация учителей начальных классов. Это лишь пилотная сертификация, и не является обязательной.

На первую сертификацию согласились сразу тысяча учителей, сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Важно: Минобразования против отмены надбавок для учителей, – Новосад

Проверять будут знания и умения педагогов. Накануне Государственная служба качества образования уже проинспектировала практический опыт работы учителей и их компетентность.

Тогда учителя составляли собственные е-портфолио. Теперь педагогов ждет последний этап сертификации – тестирование. В случае успешного результата, учителя получат сертификаты, которые действительны три года.

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, учителям, которые успешно пройдут сертификацию, ежемесячно будут доплачивать 20% должностного оклада (ставки заработной платы). Такая надбавка будет действовать на протяжении всех трех лет срока действия сертификата.

Вам будет интересно: Киевские педагоги угрожают протестами: причина

Сертификация позволит иметь более высокий должностной оклад, ведь после успешного теста учителям будут присваивать категории или подтверждать имеющуюся высшую категорию.

Какие категории существуют для учителей?Вследствие прохождения сертификации, педагоги смогут получить сертификат учителя I или II категории или "учителя высшей категории". Лица, не прошедшие тест, через 6 месяцев смогут пройти сертификацию во второй раз.