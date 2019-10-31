Вчителі початкової школи складатимуть тест для отримання сертифікату: деталі

Сьогодні, 31 жовтня, відбудеться всеукраїнська сертифікація вчителів початкових класів. Це лише пілотна сертифікація, та не є обов'язковою.

На першу сертифікацію зголосились одразу тисяча вчителів, повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

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Перевірятимуть знання та вміння педагогів. Напередодні Державна служба якості освіти вже проінспектувала практичний досвід роботи вчителів та їхню компетентність.

Тоді вчителі складали власні е-портфоліо. Тепер на педагогів чекає останній етап сертифікації – тестування. В разі успішного результату, вчителі отримають сертифікати, які дійсні три роки.

Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, вчителям, які успішно пройдуть сертифікацію, щомісячно доплачуватимуть 20% посадового окладу (ставки заробітної плати). Така надбавка буде діяти впродовж усіх трьох років терміну дії сертифікату.

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Сертифікація дозволить мати вищий посадовий оклад, адже після успішного тесту вчителям присвоюватимуть категорії або підтверджуватимуть наявну вищу категорію.

Які категорії існують для вчителів?Внаслідок проходження сертифікації, педагоги матимуть змогу отримати сертифікат вчителя І чи ІІ категорії або ж "вчителя вищої категорії". Особи, які не пройшли тест, через 6 місяців матимуть змогу пройти сертифікацію вдруге.