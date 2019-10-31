Украина и Израиль откроют инновационный центр в Киеве
По договоренности президента Украины и премьер-министра Израиля, в Украине планируется открытие центра инвестиций и инноваций. Также украинское правительство выделит 3 миллиона евро на исследования.
Об этом рассказал посол Украины в Израиле Сергей Недоленко на инвестиционном форуме в Мариуполе, пишет UA.TV.
Важно: Министерство образования больше не будет присуждать научные степени
Это будут центры, где будут работать специалисты по инновациям и товарообороту,
– рассказал Сергей Недоленко.
Открытие центра запланировано после урегулирования организационных и финансовых вопросов между странами.
Заместитель министра образования Юрий Полюхович пояснил, что центр необходим через бурное развитие сферы ИТ в Украине.
Инновационное развитие образования – один из приоритетов правительства и Министерства образования и науки Украины, которое ответственное за создание инновационной экосистемы в государстве,
– рассказал Юрий Полюхович.
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По словам чиновника, в украинском правительстве разработали стратегию инновационной деятельности, которая должна увеличить бюджет на разработки молодых ученых до 3 миллионов евро в 2020 году.
Сколько ИТ-специалистов в Украине?
- в 2018 году их количество составило 154 тысячи человек;
- больше всего "айтишников" в Киеве, Харькове и Львове.