Україна та Ізраїль відкриють інноваційний центр в Києві

За домовленістю президента України та прем'єр-міністра Ізраїлю, в Україні планується відкриття центру з інвестицій та інновацій. Також український уряд виділить 3 мільйони євро на дослідження.

Про це розповів посол України в Ізраїлі Сергій Недоленко на інвестиційному форумі в Маріуполі, пише UA.TV.

Важливо: Міністерство освіти більше не буде присуджувати наукові ступені

Це будуть центри, де працюватимуть спеціалісти з інновацій та товарообороту,

– розповів Сергій Недоленко.

Відкриття центру заплановано після урегулювання організаційних та фінансових питань між країнами.

Заступник міністра освіти Юрій Полюхович пояснив, що центр необхідний через бурхливий розвиток сфери ІТ в Україні.

Інноваційний розвиток освіти – один із пріоритетів уряду та Міністерства освіти та науки України, яке відповідальне за створення інноваційної екосистеми в державі,

– розповів Юрій Полюхович.

Вам варто знати: Розвиватиме науку: Прем'єр-міністр України отримав ще одну посаду

За словами посадовця, в українському уряді розробили стратегію інноваційної діяльності, що має збільшити бюджет на розробки молодих науковців до 3 мільйонів євро у 2020 році.

Скільки ІТ-спеціалістів в Україні?