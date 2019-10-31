Україна та Ізраїль відкриють інноваційний центр в Києві
За домовленістю президента України та прем'єр-міністра Ізраїлю, в Україні планується відкриття центру з інвестицій та інновацій. Також український уряд виділить 3 мільйони євро на дослідження.
Про це розповів посол України в Ізраїлі Сергій Недоленко на інвестиційному форумі в Маріуполі, пише UA.TV.
Важливо: Міністерство освіти більше не буде присуджувати наукові ступені
Це будуть центри, де працюватимуть спеціалісти з інновацій та товарообороту,
– розповів Сергій Недоленко.
Відкриття центру заплановано після урегулювання організаційних та фінансових питань між країнами.
Заступник міністра освіти Юрій Полюхович пояснив, що центр необхідний через бурхливий розвиток сфери ІТ в Україні.
Інноваційний розвиток освіти – один із пріоритетів уряду та Міністерства освіти та науки України, яке відповідальне за створення інноваційної екосистеми в державі,
– розповів Юрій Полюхович.
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За словами посадовця, в українському уряді розробили стратегію інноваційної діяльності, що має збільшити бюджет на розробки молодих науковців до 3 мільйонів євро у 2020 році.
Скільки ІТ-спеціалістів в Україні?
- у 2018 році їхня кількість становила 154 тисячі осіб;
- найбільше "айтішників" у Києві, Харкові та Львові.
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