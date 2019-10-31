Україна та Ізраїль відкриють інноваційний центр в Києві

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ІТ може отримати новий імпульс в Україні
ІТ може отримати новий імпульс в Україні / Голос України

За домовленістю президента України та прем'єр-міністра Ізраїлю, в Україні планується відкриття центру з інвестицій та інновацій. Також український уряд виділить 3 мільйони євро на дослідження.

Про це розповів посол України в Ізраїлі Сергій Недоленко на інвестиційному форумі в Маріуполі, пише UA.TV.

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Це будуть центри, де працюватимуть спеціалісти з інновацій та товарообороту,
 розповів Сергій Недоленко.

Відкриття центру заплановано після урегулювання організаційних та фінансових питань між країнами.

Заступник міністра освіти Юрій Полюхович пояснив, що центр необхідний через бурхливий розвиток сфери ІТ в Україні.

Інноваційний розвиток освіти – один із пріоритетів уряду та Міністерства освіти та науки України, яке відповідальне за створення інноваційної екосистеми в державі,
 розповів Юрій Полюхович.

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За словами посадовця, в українському уряді розробили стратегію інноваційної діяльності, що має збільшити бюджет на розробки молодих науковців до 3 мільйонів євро у 2020 році.

Скільки ІТ-спеціалістів в Україні?

  • у 2018 році їхня кількість становила 154 тисячі осіб;
  • найбільше "айтішників" у Києві, Харкові та Львові.
Теги: Освіта Міністерство освіти України Інформаційні технології Новини Ізраїля
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