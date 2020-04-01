Украинцы разработали технологию, которая будет следить за эффективностью онлайн-образования

Украинская компания Beehiveor разработала систему, которая отслеживает эффективность онлайн-образования, основываясь на поведении ученика. Для анализа используется веб-камера.

О разработке сообщает Liga.net.

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Новый проект называется Eyepass. С помощью алгоритмов программа отслеживает движение глаз и фокус во время обучения.

Что именно будет отслеживать программа

зоны внимательного чтения, поверхностного просмотра и просто перелистывание (скроллинг) материала

фокус и время концентрации внимания

последовательность обработки различных частей материала.

В результате сервис определяет какую часть материала ученик должен проработать еще раз.

Что известно о работе технологии?

Beehiveor – это образовательная платформа и R&D лаборатория, которая специализируется на области прикладных нейронаук, анализе поведения, разработке и внедрении нейротехнологий.

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Что известно о карантине в Украине?

Кабинет министров издал постановление, согласно которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садах вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца апреля.



Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.



Разрешено передвигаться только маршруткой (до 10 человек на одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), в такси, личным автомобилем или пешком.