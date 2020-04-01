Українці розробили технологію, яка слідкуватиме за ефективністю онлайн-освіти
Українська компанія Beehiveor розробила систему, яка відстежує ефективність онлайн-освіти, базуючись на поведінці учня. Для аналізу використовується веб-камера.
Про розробку повідомляє Liga.net.
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Новий проєкт називається Eyepass. За допомогою алгоритмів програма відстежує рух очей та фокус під час навчання.
Що саме відстежуватиме програма
- зони уважного читання, поверхневого перегляду та просто перегортання (скролінгу) матеріалу
- фокус і час концентрації уваги
- послідовність опрацювання різних частин матеріалу.
В результаті сервіс визначає яку частину матеріалу учень повинен опрацювати ще раз.
Що відомо про роботу технології?Beehiveor – це освітня платформа та R&D лабораторія, яка спеціалізується на галузі прикладних нейронаук, аналізі поведінки, розробці і впровадженні нейротехнологій.
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Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця квітня.
Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.
Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.