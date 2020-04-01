Українці розробили технологію, яка слідкуватиме за ефективністю онлайн-освіти

Українська компанія Beehiveor розробила систему, яка відстежує ефективність онлайн-освіти, базуючись на поведінці учня. Для аналізу використовується веб-камера.

Про розробку повідомляє Liga.net.

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Новий проєкт називається Eyepass. За допомогою алгоритмів програма відстежує рух очей та фокус під час навчання.

Що саме відстежуватиме програма

зони уважного читання, поверхневого перегляду та просто перегортання (скролінгу) матеріалу

фокус і час концентрації уваги

послідовність опрацювання різних частин матеріалу.

В результаті сервіс визначає яку частину матеріалу учень повинен опрацювати ще раз.

Що відомо про роботу технології?Beehiveor – це освітня платформа та R&D лабораторія, яка спеціалізується на галузі прикладних нейронаук, аналізі поведінки, розробці і впровадженні нейротехнологій.

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Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця квітня.



Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.



Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.