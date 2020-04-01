24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Likar Сім'я Покер
more

Українці розробили технологію, яка слідкуватиме за ефективністю онлайн-освіти

- Читать новость на русском
Така технологія підвищить ефективність дистанційного навчання / Brooke Cagle

Українська компанія Beehiveor розробила систему, яка відстежує ефективність онлайн-освіти, базуючись на поведінці учня. Для аналізу використовується веб-камера.

Про розробку повідомляє Liga.net.

Актуально: Як організувати дистанційне навчання школярів – покрокова інструкція

Новий проєкт називається Eyepass. За допомогою алгоритмів програма відстежує рух очей та фокус під час навчання.

Що саме відстежуватиме програма

  • зони уважного читання, поверхневого перегляду та просто перегортання (скролінгу) матеріалу
  • фокус і час концентрації уваги
  • послідовність опрацювання різних частин матеріалу.

В результаті сервіс визначає яку частину матеріалу учень повинен опрацювати ще раз.

Що відомо про роботу технології?Beehiveor – це освітня платформа та R&D лабораторія, яка спеціалізується на галузі прикладних нейронаук, аналізі поведінки, розробці і впровадженні нейротехнологій.

До слова: Усі освітяни працюватимуть з дому: наказ міністерства

Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця квітня.

Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.

Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Школярі Дистанційна освіта Освіта Школа Вчителі Освіта в Україні
Пробне ЗНО 2020: старшокласники зможуть безкоштовно пройти тестування
сьогодні
Залиште відгук