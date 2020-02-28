Украинцы смогут изучать робототехнику в школе на колесах
Украинский стартап RoboBus создал мобильную школу на колесах. Все желающие смогут изучать программирование, робототехнику и 3D технологии.
Об инновационных автобусы пишет официальный сайт RoboBus.
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В школе смогут учиться дети, взрослые и люди с инвалидностью.
Автобус оборудован инновационной техникой. Здесь вы найдете компьютеры, 3D-принтеры, интерактивные доски, квадрокоптер.
Фургон будет путешествовать между городами / фото: RoboBus
Искусственный интеллект сможет прокладывать оптимальный маршрут для автобуса, проанализировав спрос на обучение.
На уроках будут учить как собрать собственного робота, разработать искусственный интеллект, и даже преподавать язык программирования.
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Школа будет постоянно передвигаться между городами, поэтому разработчики предлагают ученикам продолжить обучение онлайн. Во время самого обучения автобус стоит на месте.
Детали по ссылке
Смотреть видео-презентацию RoboBus: