Украинцы смогут изучать робототехнику в школе на колесах

Украинский стартап RoboBus создал мобильную школу на колесах. Все желающие смогут изучать программирование, робототехнику и 3D технологии.

Об инновационных автобусы пишет официальный сайт RoboBus.

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В школе смогут учиться дети, взрослые и люди с инвалидностью.

Автобус оборудован инновационной техникой. Здесь вы найдете компьютеры, 3D-принтеры, интерактивные доски, квадрокоптер.



Фургон будет путешествовать между городами / фото: RoboBus

Искусственный интеллект сможет прокладывать оптимальный маршрут для автобуса, проанализировав спрос на обучение.

На уроках будут учить как собрать собственного робота, разработать искусственный интеллект, и даже преподавать язык программирования.

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Школа будет постоянно передвигаться между городами, поэтому разработчики предлагают ученикам продолжить обучение онлайн. Во время самого обучения автобус стоит на месте.

Детали по ссылке

Смотреть видео-презентацию RoboBus: