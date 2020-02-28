Українці зможуть навчитись робототехніці у школі на колесах
Український стартап RoboBus створив мобільну школу на колесах. Всі охочі зможуть вивчати програмування, робототехніку та 3D технології.
Про інноваційні автобуси пише офіційний сайт RoboBus.
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У школі зможуть вчитись діти, дорослі та люди з інвалідністю.
Автобус обладнаний інноваційною технікою. Тут ви знайдете комп'ютери, 3D-принтери, інтерактивні дошки, квадрокоптери.
Фургон мандруватиме між містами / фото: RoboBus
Штучний інтелект зможе прокладати оптимальний маршрут для автобуса, проаналізувавши попит на навчання.
На уроках навчатимуть як скласти власного робота, розробити штучний інтелект, та навіть викладатимуть мову програмування.
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Школа постійно пересуватиметься між містами, тому розробники пропонують учням продовжити навчання онлайн. Під час самого навчання автобус стоїть на місці.
Деталі за посиланням
Дивитися відео-презентацію RoboBus: