Українці зможуть навчитись робототехніці у школі на колесах

Український стартап RoboBus створив мобільну школу на колесах. Всі охочі зможуть вивчати програмування, робототехніку та 3D технології.

Про інноваційні автобуси пише офіційний сайт RoboBus.

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У школі зможуть вчитись діти, дорослі та люди з інвалідністю.

Автобус обладнаний інноваційною технікою. Тут ви знайдете комп'ютери, 3D-принтери, інтерактивні дошки, квадрокоптери.



Фургон мандруватиме між містами / фото: RoboBus

Штучний інтелект зможе прокладати оптимальний маршрут для автобуса, проаналізувавши попит на навчання.

На уроках навчатимуть як скласти власного робота, розробити штучний інтелект, та навіть викладатимуть мову програмування.

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Школа постійно пересуватиметься між містами, тому розробники пропонують учням продовжити навчання онлайн. Під час самого навчання автобус стоїть на місці.

Деталі за посиланням

Дивитися відео-презентацію RoboBus: