Украинцы завоевали бронзовые медали на Международной научной олимпиаде

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Украина сразу завоевала три награды / МОН

Украинская команда завоевала три бронзовые медали на Международной молодежной научной олимпиаде. Украина впервые принимала участие в этой олимпиаде.

International Junior Science Olympiad проходят в Дохе, столице Катара, пишет пресс-служба МОН.

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В этом году на соревнованиях были представлены участники из 70 стран. В прошлом году в Катар от Украины поехали только наблюдатели. В этом году уже полноценная команда из 6 юных ученых.

В состав нашей команды вошли:

  • Виктор Уланов
  • Дмитрий Антонович
  • Таисия Постернак
  • Александр Стасовский
  • София Паламарчук
  • Яна Головацкая

Медали домой привезут Яна Головацкая, Дмитрий Антонович и Александр Стасовский.

К олимпиаде юных ученых готовили лучшие украинские педагоги, среди которых лучший учитель Украины в 2017 году Пауль Пшеничка.

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Что такое International Junior Science Olympiad?

  • ежегодное соревнование для школьников до 16 лет по естественным наукам;
  • имеет целью отметить роль биологии, химии и физики в жизни человека.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Образование в Украине Учеба Катар Наука Наука в Украине
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