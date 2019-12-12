Украинцы завоевали бронзовые медали на Международной научной олимпиаде

Украинская команда завоевала три бронзовые медали на Международной молодежной научной олимпиаде. Украина впервые принимала участие в этой олимпиаде.

International Junior Science Olympiad проходят в Дохе, столице Катара, пишет пресс-служба МОН.

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В этом году на соревнованиях были представлены участники из 70 стран. В прошлом году в Катар от Украины поехали только наблюдатели. В этом году уже полноценная команда из 6 юных ученых.

В состав нашей команды вошли:

Виктор Уланов

Дмитрий Антонович

Таисия Постернак

Александр Стасовский

София Паламарчук

Яна Головацкая

Медали домой привезут Яна Головацкая, Дмитрий Антонович и Александр Стасовский.

К олимпиаде юных ученых готовили лучшие украинские педагоги, среди которых лучший учитель Украины в 2017 году Пауль Пшеничка.

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Что такое International Junior Science Olympiad?