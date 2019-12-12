Украинцы завоевали бронзовые медали на Международной научной олимпиаде
Украинская команда завоевала три бронзовые медали на Международной молодежной научной олимпиаде. Украина впервые принимала участие в этой олимпиаде.
International Junior Science Olympiad проходят в Дохе, столице Катара, пишет пресс-служба МОН.
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В этом году на соревнованиях были представлены участники из 70 стран. В прошлом году в Катар от Украины поехали только наблюдатели. В этом году уже полноценная команда из 6 юных ученых.
В состав нашей команды вошли:
- Виктор Уланов
- Дмитрий Антонович
- Таисия Постернак
- Александр Стасовский
- София Паламарчук
- Яна Головацкая
Медали домой привезут Яна Головацкая, Дмитрий Антонович и Александр Стасовский.
К олимпиаде юных ученых готовили лучшие украинские педагоги, среди которых лучший учитель Украины в 2017 году Пауль Пшеничка.
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Что такое International Junior Science Olympiad?
- ежегодное соревнование для школьников до 16 лет по естественным наукам;
- имеет целью отметить роль биологии, химии и физики в жизни человека.