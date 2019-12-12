Українці завоювали бронзові медалі на Міжнародній науковій олімпіаді

Українська команда завоювала три бронзові медалі на Міжнародній молодіжній науковій олімпіаді. Україна вперше брала участь у цій олімпіаді.

International Junior Science Olympiad проходять в Досі, столиці Катару, пише пресслужба МОН.

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В цьому році на змаганнях були представлені учасники із 70 країн. В минулому році в Катар від України поїхали лише спостерігачі. Цього року вже повноцінна команда з 6 юних науковців.

До складу нашої команди увійшли:

Віктор Уланов

Дмитро Антонович

Таїсія Постернак

Олександр Стасовський

Софія Паламарчук

Яна Головацька

Медалі додому привезуть Яна Головацька, Дмитро Антонович та Олександр Стасовський.

До олімпіади юних науковців готували кращі українські педагоги, серед яких найкращий вчитель України 2017 року Пауль Пшенічка.

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Що таке International Junior Science Olympiad?