Институт модернизации содержания образования сообщил о проведении дистанционно Всеукраинской олимпиады по программированию. Известно, что состязание будет проходить в два этапа с 24 по 26 июля 2020 года.

К участию пригласили победителей ІІІ этапа Всеукраинской ученической олимпиады по информатике 2020 года, которые накануне были заявлены областями для участия в IV этапе, пишет 24 канал.

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Основной целью олимпиады по программированию является отбор участников для Международной олимпиады по информатике и Европейской олимпиады по информатике среди юниоров. Так, лучшие 10 участников, которым должно быть не менее 15 лет, будут приглашены на сборы для участия вышеперечисленных соревнований.

Пока нет информации о сроках проведения Всеукраинской олимпиады, состав жюри, оргкомитета, эксперта-консультанта и тому подобное.

К тому же, олимпиада не имеет официального статуса и будет проведена членами жюри Всеукраинской олимпиады по информатике и волонтерами на общественных началах. Результаты этой олимпиады будут учтены в качестве дополнительных рейтинговых баллов при поступлении, и победители олимпиады могут претендовать на назначение стипендий Президента Украины.

Добавим, Международная олимпиада по информатике запланирована дистанционно на конец сентября, а Европейская олимпиада по информатике среди юниоров, вероятно, состоится в начале сентября 2020. Больше читайте здесь.

Зарегистрироваться во Всеукраинской олимпиаде по программированию можно по ссылке.