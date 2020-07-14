Інститут модернізації змісту освіти повідомив про проведення дистанційно Всеукраїнської олімпіади з програмування. Відомо, що змагання проходитиме у два етапи з 24 по 26 липня 2020 року.

До участі запросили переможців ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 2020 року, які напередодні були заявлені областями для участі у ІV етапі, пише 24 канал.

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Основною метою олімпіади з програмування є відбір учасників для Міжнародної олімпіади з інформатики та Європейської олімпіади з інформатики серед юніорів. Так, найкращі 10 учасників, яким має бути не менше 15 років, будуть запрошені на збори для участі вище перелічених змагань.

Наразі немає інформації про терміни проведення Всеукраїнської олімпіади, складу журі, оргкомітету, експерта-консультанта тощо.

До того ж, олімпіада не має офіційного статусу та буде проведена членами журі Всеукраїнської олімпіади з інформатики та волонтерами на громадських засадах. Результати цієї олімпіади не будуть враховані в якості додаткових рейтингових балів при вступі і переможці олімпіади не можуть претендувати на призначення стипендій Президента України.

Додамо, Міжнародна олімпіада з інформатики запланована дистанційно на кінець вересня, а Європейська олімпіада з інформатики серед юніорів, ймовірно, відбудеться на початку вересня 2020. Більше читайте тут.

Зареєструватися у Всеукраїнській олімпіаді з програмування можна за посиланням.