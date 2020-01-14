Украинские школьники могут получить доступ к бесплатным онлайн-курсам

Издание Financial Times предлагает получить доступ к видео, аудио и текстовым материалам для обучения. Также зарегистрированные участники получат копию настольной игры Road to Riches.

Financial Times также предоставляет инструкции как пользоваться курсом во время школьных занятий, пишет официальный сайт издания.

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Разработчики предлагают вопросы для дискуссий на темы экономики, бизнеса, географии и политики. Курсы доступны для учащихся старших классов.

Если вы учитель, библиотекарь или иной работник школы, зарегистрируйтесь для бесплатного доступа к FT.com для учащихся 16-19 лет и их учителей уже сейчас,

– говорится в сообщении.

Срок пользования курса неограничен, детали регистрации по ссылке.

Что известно о Financial Times

ежедневная экономическая британская газета;

основана в 1888 году;

тираж в 2018 году составил более 600 тысяч (более половины из них это онлайн-подписки);

особенностью газеты является печать на розовой бумаге.

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Сколько всего учеников учатся в украинских школах?Всего более 3 миллионов 800 тысяч школьников посещают украинские школы.