В 2020 году в Украине состоится аудит в 101 школе: детали

Уже в 2020 году Государственная служба качества образования проведет 101 плановый институциональный аудит школ. Власти планируют создать дорожные карты образовательной инфраструктуры.

О планах ведомства рассказал председатель Государственной службы качества образования Руслан Гурак.

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Результатом проведения аудитов станут дорожные карты для учреждений общего среднего образования по совершенствованию образовательной и управленческой деятельности. Дорожные карты – это своеобразный вектор школам в формировании и поддержке новой культуры качества образования,

– пояснил служащий.

По словам Руслана Гурака, в ходе аудита планируют сотрудничать с участниками образовательного процесса. Кроме наблюдений комиссия планирует пообщаться и провести анкетирование с учащимися, родителями и учителями.

Насколько часто проводят аудит в школах?

планово институциональный аудит проводят один раз в 10 лет;

также по желанию учредителя или директора школы возможные внеплановые проверки;

аудит длится не более 10 дней для крупных школ и не более 5 для малых учебных заведений.

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Сколько всего в Украине школ?

Всего в Украине функционируют почти 17 тысяч средних школ.