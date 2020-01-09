У 2020 році в Україні відбудеться аудит в 101 школі: деталі

Вже у 2020 році Державна служба якості освіти проведе 101 плановий інституційний аудит шкіл. Влада планує створити дорожні карти освітньої інфраструктури.

Про плани відомства розповів голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак.

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Результатом проведення аудитів стануть дорожні карти для закладів загальної середньої освіти із вдосконалення освітньої та управлінської діяльності. Дорожні карти – це своєрідний вектор школам у формуванні та підтримці нової культури якості освіти,

– пояснив службовець.

За словами Руслана Гурака, під час аудиту планують співпрацювати з учасниками освітнього процесу. Крім спостережень комісія планує поспілкуватись та провести анкетування з учнями, батьками та вчителями.

Наскільки часто проводять аудит у школах?

планово інституційний аудит проводять один раз на 10 років;

також за бажанням засновника або директора школи можливі позапланові перевірки;

аудит триває не більше 10 днів для великих шкіл та не більше 5 для малих навчальних закладів.

До слова: Українські школярі отримали 12,5 тисяч євро на переробку пластику

Скільки загалом в Україні шкіл?Всього в Україні функціонують майже 17 тисяч середніх шкіл.