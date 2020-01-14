Українські школярі можуть отримати доступ до безкоштовних онлайн-курсів

Видання Financial Times пропонує отримати доступ до відео, аудіо та текстових матеріалів для навчання. Також зареєстровані учасники отримають копію настільної гри Road to Riches.

Financial Times також надаватиме інструкції як користуватись курсом під час шкільних занять, пише офіційний сайт видання.

Важливо: У 2020 році в Україні відбудеться аудит у 101 школі: деталі

Розробники пропонують запитання для дискусій на теми економіки, бізнесу, географії та політики. Курси доступні для учнів старшої школи.

Якщо ви вчитель, бібліотекар чи інший працівник школи, зареєструйтесь для безкоштовного доступу до FT.com для учнів 16-19 років та їхніх вчителів вже зараз,

– йдеться у повідомленні.

Термін користування курсом необмежений, деталі реєстрації за посиланням.

Що відомо про Financial Times

щоденна економічна британська газета;

заснована в 1888 році;

наклад у 2018 році становив понад 600 тисяч (більше половини з них це онлайн-передплати);

особливістю газети є друк на рожевому папері.

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Скільки загалом учнів навчаються в українських школах?Всього понад 3 мільйони 800 тисяч школярів відвідують українські школи.